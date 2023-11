Business news: Sudafrica, Banca centrale manterrà invariato tasso pronti fino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Sudafrica (Sarb) manterrà invariato il suo tasso d'interesse per operazioni pronti contro termine alla riunione del prossimo 23 novembre ed attenderà fino a maggio prima di tagliarlo. Lo hanno riferito fonti interne ai media sudafricani, citando un sondaggio effettuato sul tema fra 20 economisti. Tutti gli intervistati sono stati concordi nel sostenere che giovedì prossimo la banca non modificherà il tasso pronti, attualmente all'8,2 per cento. La Sarb ha mantenuto invariato il tasso di interesse principale a settembre, sottolineando che il deterioramento delle finanze pubbliche rischiava di alimentare le pressioni sui prezzi. In base al parere espresso da un campione di 13 economisti si prevede che la banca centrale manterrà la politica monetaria stabile a gennaio e marzo 2024 per poi tagliarla di 25 punti base all’8 per cento a maggio. (Res)