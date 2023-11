Business news: Kazakhstan, avviati lavori per seconda linea gasdotto Almaty-Baiserke-Talgar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia nazionale del gas del Kazakhstan, Qazaqgas, ha avviato i lavori per la realizzazione della seconda linea del gasdotto Almaty-Baiserke-Talgar, nel sud del Paese. Lo ha reso noto la stessa azienda attraverso un comunicato. I lavori sono affidati alla controllata Intergas Central Asia e rientrano nel quadro della seconda fase del progetto per la conversione a gas delle centrali termiche di Almaty. La seconda linea del gasdotto Almaty-Baiserke-Talgar, con una lunghezza di 62,4 chilometri, garantirà forniture ininterrotte di metano ai consumatori e alle centrali Chpp-2 e Chpp-3, ed eviterà emergenze in caso di chiusura dell’unica condotta attualmente esistenti. (Res)