Business news: Kenya-Romania, incontro Ruto-Iohannis, firmati quattro accordi di cooperazione

- Kenya e Romania desiderano rafforzare le relazioni bilaterali e stanno esplorando strategie per stimolare il commercio e gli investimenti. È quanto emerso dall'incontro avvenuto a Nairobi tra il presidente William Ruto e l'omologo romeno Klaus Iohannis, in visita di Stato nel paese africano. “Le nostre discussioni si sono concentrate sulle strategie e sugli interventi con cui possiamo rafforzare il commercio e gli investimenti tra i nostri paesi”, ha affermato Ruto al termine dell'incontro nel corso di una conferenza stampa congiunta con Iohannis. Le due parti, si legge in un comunicato della presidenza keniota, hanno concordato di intensificare la cooperazione in tutte le sfere di reciproco interesse, in particolare quella politica, quella socio-economica, quella culturale e quella diplomatica. I due leader hanno inoltre assistito alla firma di quattro memorandum d'intesa volti a rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi nei settori della protezione ambientale e dei cambiamenti climatici; della cooperazione in materia sanitaria e veterinaria; della sicurezza alimentare, la ricerca e la cooperazione agricola; e dell'Istituto diplomatico e dell'Accademia dei servizi esteri del Kenya. “L’attuazione di questi protocolli d’intesa trasformerà le nostre relazioni in una partnership efficace nelle aree di interesse”, ha affermato Ruto. Il presidente Iohannis, da parte sua, si è impegnato a collaborare con il Kenya per migliorare le relazioni commerciali e di investimento e ha detto che la stabilità del Kenya lo rende una destinazione ideale per gli investimenti e la porta perfetta per l'Africa. “Il Kenya è una porta verso l’Africa; è un Paese democratico, stabile e con buone prospettive”, ha aggiunto, affermando che la sua visita significa che la Romania migliorerà il commercio e gli investimenti con il Kenya. (Res)