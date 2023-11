Business news: India, autorità potrebbero riaprire indagini su importazioni carbone del Gruppo Adani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori indiani intendono riprendere un'indagine s carico del Gruppo Adani, relativa a presunte irregolarità nella valutazione delle importazioni di carbone, e hanno chiesto alla Corte Suprema di poter raccogliere prove a Singapore: un passo che secondo documenti legali, l'azienda avrebbe ostacolato per anni. Sin dal 2016 il Direttorato dell’intelligence sulle entrate indiano cerca di ottenere da Singapore documenti relativi alle transazioni del Gruppo Adani. L'agenzia sospetta che molte delle spedizioni di carbone che il gruppo ha acquistato da fornitori indonesiani siano state prima fatturate a prezzi più alti sulla carta dalla sua controllata di Singapore, Adani Global Pte, e successivamente alle sue controllate indiane. Negli ultimi anni Adani Enterprises e le sue controllate hanno presentato con successo una serie di ricorsi legali in India e Singapore per bloccare la divulgazione dei documenti. Adani ha negato qualsiasi illecito, affermando che le autorità indiane abbiano verificato i carichi di carbone prima di sdoganarli. (Inn)