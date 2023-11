Business news: Panasonic negozia vendita ramo componentistica per concentrarsi sulle batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panasonic Holdings sta negoziando la vendita della sua controllata produttrice di componenti per auto a una società di gestione patrimoniale statunitense, per concentrarsi sul mercato delle auto elettriche e in particolare sulle batterie. Il colosso dell’elettronica giapponese ha annunciato di aver intrapreso colloqui per la cessione di una quota di Panasonic Automotive Systems a fondi collegati ad Apollo Global Management. Le due parti dovrebbero concordare i termini dettagliati della transazione entro marzo del prossimo anno. (Git)