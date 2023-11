Business news: accordo Pertamina con Mubadala Energy per esplorare progetti geotermici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertamina Geothermal Energy, un'unità dell'azienda energetica statale indonesiana Pertamina, ha firmato un accordo con Chevron e Mubadala Energy, l'unità per il petrolio e il gas della Mubadala Investment Company di Abu Dhabi, per esplorare progetti geotermici nel Paese del sud-est asiatico. Lo hanno riferito le società attraverso un comunicato, citato dal quotidiano “The National”, specificando che l’intesa fornisce un quadro "completo" per condurre uno studio congiunto sullo sviluppo del giacimento geotermico di Kotamobagu, nella provincia indonesiana di North Sulawesi. L'accordo è in linea con l'obiettivo dell'Indonesia di aggiungere 3,3 gigawatt di capacità geotermica installata entro il 2030. L'elettricità geotermica prodotta a Kotamobagu potrà essere utilizzata per alimentare le abitazioni in Indonesia e per produrre idrogeno o ammoniaca a basse emissioni di anidride carbonica. L'Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico, ha in programma di generare almeno il 51 per cento dell'energia totale da fonti rinnovabili entro il 2030. Il Paese mira inoltre alla neutralità delle emissioni di anidride carbonica entro il 2060 o anche prima, con l'energia da fonti rinnovabili che fornirà fino all'85 per cento del mix energetico. L'energia geotermica sfrutta il calore generato all'interno del nucleo terrestre per fornire una fonte di energia costante, a differenza di quella solare o eolica, che sono intermittenti. Gli impianti geotermici hanno anche fattori di capacità elevati, il che significa che possono funzionare alla massima potenza per periodi più lunghi. A luglio, Mubadala Energy e Pertamina avevano firmato un accordo per esplorare le iniziative di cattura del carbonio in Indonesia. (Res)