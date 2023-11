Business news: Oman, Fmi prevede crescita all’1,3 per cento nel 2023 a causa dei tagli a produzione petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Oman crescerà solo dell’1,3 per cento nel 2023 a causa dei tagli alla produzione petrolifera legati all'Opec+, ma un rimbalzo è previsto a partire dal 2024, sostenuto da una maggiore produzione di idrocarburi e una crescita più forte al di fuori degli idrocarburi. E’ quanto si legge nel rapporto finale del team di esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi), dopo le consultazioni a Mascate tra l'1 e il 15 novembre. Al termine della visita, il capo missione Cesar Serra ha rilasciato una dichiarazione ottimistica sullo stato economico dell'Oman. I bilanci fiscali e del conto corrente dovrebbero rimanere in surplus nel medio termine, sebbene con una tendenza al ribasso legata ai prezzi del petrolio. Tuttavia, il quadro è soggetto ad alta incertezza, compresa la volatilità dei prezzi del petrolio, gli sviluppi economici e finanziari globali e possibili effetti indiretti dal conflitto in corso a Gaza. (Res)