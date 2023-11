Business news: Cina, Banca centrale stanzierà 137 miliardi di dollari per rilanciare mercato immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) prevede di stanziare 137 miliardi di dollari di finanziamenti per la ristrutturazione dei conglomerati urbani e per avviare programmi di alloggio a prezzi accessibili. Lo riferiscono fonti riservate all'emittente statunitense "Bloomberg", secondo cui i funzionari starebbero valutando diverse opzioni di finanziamento, tra cui prestiti supplementari e speciali. Le manovre, che potrebbero prendere il via già questo mese, puntano a consolidare il mercato immobiliare cinese, fortemente indebolito dall'indebitamento di colossi dell'immobiliare quali Evergrande e Country Garden. (Cip)