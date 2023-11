Business news: turismo, 2,52 milioni di visitatori a ottobre, superato record pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei cittadini stranieri in visita al Giappone per svago o affari nel mese di ottobre ha superato i massimi registrati prima della pandemia di Covid-19, attestandosi a ben 2,52 milioni. Lo ha reso noto l’Organizzazione nazionale giapponese per il turismo (Jnto). Si tratta del primo dato superiore ai record del 2019 dal rilassamento delle restrizioni all’ingresso nel Paese asiatico, decretato da Tokyo alla fine dello scorso anno. Il dato relativo agli ingressi nel mese di ottobre è pari al 100,8 per cento di quello registrato nello stesso mese del 2019, e segna il quinto mese consecutivo oltre la soglia di due milioni di visitatori. (Git)