Business news: Usa-Cina, in vigore nuove restrizioni alle esportazioni di microchip

- Sono entrate in vigore le nuove restrizioni alle esportazioni di semiconduttori verso la Cina decretate dal dipartimento del Commercio Usa lo scorso 18 ottobre. Le nuove regole irrigidiscono le definizioni relative ai chip avanzati di cui è vietata già dallo scorso anno l’esportazione verso la prima potenza asiatica, e introducono una serie di nuove misure preventive, come l’obbligo di ottenere licenze ad hoc per l’esportazione verso 40 Paesi al fine di ridurre i margini per la riesportazione di chip avanzati verso la Cina. La novità delle restrizioni annunciate il mese scorso riguarda principalmente i criteri su cui poggia il divieto di esportazione di specifici chip di calcolo verso la Cina: prima delle nuove regole, le restrizioni scattavano nel caso un processore di calcolo superasse sia una soglia di velocità di elaborazione dei dati, sia una determinata banda di interconnessione, ovvero la velocità di comunicazione tra i singoli chip. Il dipartimento del Commercio ha rimosso questo secondo criterio, che si ritiene offrisse scappatoie agli importatori cinesi. E’ stato introdotto invece un altro criterio, ovvero la “densità prestazionale”, che misura le prestazioni di un chip rapportate alle sue dimensioni complessive. Ulteriori criteri interessano requisiti di licenza più rigidi tesi a evitare le esportazioni tramite Paesi terzi, e obblighi di vigilanza per le fonderie per contrastare eventuali tentativi da parte dei clienti di aggirare le restrizioni. (Was)