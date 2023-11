Business news: computer, la taiwanese Asustek istituirà linea di produzione negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale taiwanese Asustek, leader nei settori di computer, hardware telefonici ed elettronica, sta progettando di istituire una linea di produzione negli Stati Uniti. È quanto si apprende da una nota diramata dall'azienda, in cui si precisa che Asus assemblerà prodotti semilavorati per la produzione di server in uno stabilimento della Silicon Valley, nel nord della California. "Abbiamo appena lanciato il nostro progetto di produzione nella Silicon Valley statunitense, dove miriamo ad assemblare alcune parti semilavorate per le nostre crescenti operazioni nei sistemi server", ha fatto sapere il vicepresidente di Asustek, Jackie Hsu, secondo cui l'iniziativa promuoverà ulteriormente l'azienda tra il pubblico del Nord America e le permetterà di sfruttare le nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Al contempo, Asustek sta rafforzando la sua capacità anche a Taoyuan, nel nord di Taiwan, dove prevede di avviare la produzione commerciale di schede madri, schede grafiche, mini PC e prodotti relativi ai server nel 2024. Stando alle indiscrezioni della stampa giapponese, una catena di montaggio potrebbe essere istituita anche in Europa. (Cip)