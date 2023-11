Business news: l'Arabia Saudita realizzerà un parco eolico da un gigawatt in Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita realizzerà un parco eolico da un gigawatt nella regione di Zhetysu, nell'est del Kazakhstan. Lo riferisce l'agenzia di stampa locale "Kazinform" scrivendo dei progetti d'investimenti discussi in occasione di una riunione tra imprenditori dei due Paesi presieduta dal premier kazakho Alikhan Smailov. L'avvio dei lavori è previsto per il 2025 e il capo del governo di Astana ha sollecitato l'accelerazione delle procedure amministrative. Arabia Saudita e Kazakhstan hanno discusso anche di nuovi progetti in materia di agricoltura, farmaceutica e industria metallurgica. Smailov ha chiesto l'organizzazione di un nuovo business forum in vista della prossima riunione della commissione intergovernativa. (Res)