- Nel terzo trimestre del 2023, il tasso di disoccupazione in Egitto è stato pari al 7,1 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto al secondo trimestre. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica egiziana (Capmas). Secondo i dati di Capmas, nel Paese nordafricano vi sono 2,263 milioni di disoccupati tra la forza lavoro disponibile. (Cae)