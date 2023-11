Spagna-Italia: Settimana della cucina italiana a Barcellona, al centro salute e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato generale d’Italia, l’Istituto italiano di cultura, la Scuola italiana e la Camera di commercio italiana di Barcellona hanno celebrato l’ottava Settimana della cucina italiana nel mondo (13-19 novembre) con una serie di incontri, conferenze ed eventi nel capoluogo catalano. La settimana si è chiusa il 17 novembre con una conferenza del professor Devecchi dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e della dottoressa Lazarriga, professoressa dell’Università di Barcellona ed ex nutrizionista del Barcelona Football Club seguita da uno spettacolo di show-cooking con ingredienti di riuso da parte del ristorante Il Bacaro di Barcellona. L’evento è stato aperto dal console generale, Emanuele Manzitti, e dalla direttrice dell’Istituto italiano di cultura, Annamaria Di Giorgio. Il console ha ricordato come “la cucina italiana sia sinonimo di cultura, qualità, tradizione, ma anche salute, innovazione e sostenibilità, sottolineando come l’edizione della Settimana del 2023 si tenga a pochi mesi di distanza dalla presentazione ufficiale della candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco”. La direttrice, a sua volta, “ha evidenziato l’importanza della dieta mediterranea nell’ambito del concetto “one health”, il valore dell’economia circolare e del riuso nella tradizione culinaria italiana e – infine- introdotto gli ospiti delle serata”. (segue) (Com)