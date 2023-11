Legge Bilancio: Turco (M5s), governo guarda solo a banche affari e agenzie rating

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desta "semplicemente stupore constatare come tutti gli esponenti di centrodestra festeggino a ogni vagito di agenzie di rating o banche d'affari. Ormai il rabbioso patriottismo elettorale, e il tanto sbandierato sovranismo da comparsata televisiva, sono diventati macchiette scolorite. Questa ennesima retromarcia del governo Meloni e del centrodestra deve però far riflettere". Lo Afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle, secondo cui "per la seconda volta in un solo anno siamo di fronte a una Legge di bilancio costruita guardando esclusivamente ai mercati finanziari, alle banche d'affari, alle agenzie di rating e alle tecnocrazie europee. A farne le spese sono lavoratori, imprese e famiglie, che continuano a dover pagare il conto di questa deriva neoliberista e rigorista. Una deriva che ha preferito la crescita zero a scapito dello sviluppo, i tagli delle pensioni e della sanità, l'introduzione di 2 miliardi di euro di tasse in più su culle, donne e casa e contemporaneamente oltre 2 miliardi di tasse in meno alle banche, accontentate da un'incredibile riscrittura della tassa sugli extraprofitti diventata facoltativa, al punto da non produrre neanche un euro di gettito". (segue) (Com)