Business news: Kazakhstan prevede crescita del Pil del 5 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan prevede una crescita economica del 5 per cento per l'anno in corso. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Alibek Kuantyrov, ricevuto questa mattina all'Akorda dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Quest'ultimo, riferisce l'agenzia di stampa "Kazinform", è stato aggiornato in merito ai risultati economici conseguiti dall'esecutivo nei primi dieci mesi di quest'anno. Nella prima metà del 2023 il volume degli investimenti diretti esteri ha raggiunto i 13,3 miliardi di dollari, mentre l'inflazione si è dimezzata dal 21,3 per cento di febbraio all'attuale 10,8 per cento. Kuantyrov ha sottolineato anche come sia cresciuto il peso delle piccole e medie imprese nell'economia, con una quota del 36,4 per cento sul Pil. (Res)