Business news: Sc Capital Partners costruirà due centri dati in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investitore immobiliare di Singapore Sc Capital Partners ha pianificato la costruzione di due centri di dati a Osaka, in Giappone, per una stima di 100 miliardi di yen (660 milioni di dollari). Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’apertura dei centri dati è prevista nel 2027. SC Capital affitterà i centri di dati a clienti aziendali, e successivamente li venderà, mantenendo il ruolo di gestore. Il requisito di potenza, una misura delle dimensioni del centro dati, dovrebbe essere di 50 megawatt. La domanda di elaborazione dati è cresciuta con l'avvento delle comunicazioni 5G e dell'intelligenza artificiale. Molte aziende stanno cercando posizioni alternative a Tokyo per la conservazione dei dati a Osaka, come parte dei piani di continuità aziendale. Sc Capital investe in centri dati in tutta la regione Asia-Pacifico attraverso la sua controllata SC Zeus Data Centers. (Git)