Business news: Corea del Sud, ambasciatore kazakho Arystanov sollecita a investire nella produzione di droni e idrogeno

- L'ambasciatore del Kazakhstan in Corea del Sud, Nurgali Arystanov, è intervenuto ad un forum imprenditoriale bilaterale in corso a Busan, e ha invitato le aziende coreane a investire nella produzione di droni e nello sviluppo dell'idrogeno del Paese centro-asiatico. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Kazakhstan. Più di 50 aziende sudcoreane hanno preso parte al forum, organizzato in occasione del primo anniversario dell'istituzione dei legami di gemellaggio tra le città di Almaty e Busan. "L'Ambasciatore si è concentrato sulla necessità di rafforzare i legami economici tra Busan e le città kazakhe. A questo proposito, riferendosi al messaggio del presidente Kassym-Jomart Tokayev al popolo del Kazakistan, ha invitato le aziende coreane a investire nella produzione di droni, nello sviluppo dell'idrogeno, nella infrastrutture e logistica, nonché di sfruttare nuove opportunità di cooperazione reciprocamente vantaggiosa", afferma in una nota il ministero degli Esteri. (Res)