Business news: Cina, asta per vendita terreni Shimao a Shenzhen fallita per la seconda volta

- Un'asta giudiziaria per la vendita dei terreni commerciali di proprietà del gruppo immobiliare cinese Shimao a Shenzhen è fallita per la seconda volta a causa della mancanza di offerenti. A quanto si apprende dalla piattaforma di aste online gestita dal colosso dell’e-commerce JD.com, il prezzo di 12 lotti di terreno, per un totale di 243.602 metri quadrati, assieme ad alcuni edifici non completati, ammonta ora a 1,4 miliardi di dollari, il 20 per cento in meno rispetto al prezzo fissato nella prima asta di luglio. I lotti erano stati acquistati da Shimao nel 2017, con l’obiettivo di costruire un nuovo complesso nel polo tecnologico cinese. Molti dei beni dell’azienda, che lo scorso luglio è risultata inadempiente su un debito offshore di 11,8 miliardi di dollari, sono stati venduti per raccogliere fondi o sono stati sequestrati dai creditori. (Cip)