Business news: Rapidus e Università di Tokyo svilupperanno chip a 1nm con partner francese

- Il produttore giapponese di microchip emergente Rapidus e l’Università di Tokyo collaboreranno con l’istituto di ricerca francese Leti per sviluppare tecnologie di base per la produzione di microchip con architettura a un nanometro. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui i partner avvieranno gli scambi di personale e la condivisione di tecnologie già il prossimo anno. Leti fornirà la propria esperienza nell’ambito della componentistica die microchip per costruire una infrastruttura per la fornitura dei nuovi microchip. Rapidus ha già stretto collaborazioni con Ibm e con l’istituto di ricerca belga Imec con l’obiettivo di giungere alla produzione di massa di chip a 2 nanometri nel 2027. Per i chip a un nanometro, il medesimo traguardo potrebbe essere raggiunto all’inizio del decennio successivo. (Git)