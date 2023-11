Business news: Egitto, accordo con Volkswagen per creare industria in Zona economica Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha presenziato alla firma di un accordo tra l'Autorità Generale della Zona Economica del Canale di Suez (SCZone), la Compagnia per lo Sviluppo di Est Port Said e la casa automobilistica tedesca Volkswagen. L'intento di questo accordo è stabilire un parco industriale automobilistico a Est Port Said. L'accordo sottolinea la collaborazione tra tutte le parti coinvolte per sviluppare uno studio di fattibilità finalizzato alla creazione del "Joint Automotive Industry Park a East Port Said". Questa iniziativa non solo darà vita a 2.100 opportunità di lavoro dirette, ma genererà anche oltre 4.000 opportunità di lavoro indirette, con investimenti stimati intorno ai 240 milioni di dollari. Lo ha riferito il sito web d’informazione egiziano “Youm 7”. (Cae)