Medio Oriente: prosegue l'offensiva israeliana nel nord di Gaza, morti 12.300 palestinesi (5)

- Domani, 19 novembre, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è attesa ad Amman, in Giordania per discutere del conflitto in Medio Oriente. Oggi si è recata in Egitto, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi. "Ho ringraziato l’Egitto per il suo ruolo chiave nel fornire e facilitare gli aiuti umanitari ai palestinesi vulnerabili. Siamo d’accordo sul principio di no spostare in modo forzato i palestinesi e su un orizzonte politico basato su una soluzione a due Stati", ha scritto Von der Leyen su X (ex Twitter). Nel corso del colloquio, le parti hanno discusso anche del rafforzamento delle relazioni, per il quale "stiamo lavorando insieme su una partnership strategica e globale che è reciprocamente vantaggiosa". La partnership strategica si poggia "sulle relazioni decennali tra l’Ue e l’Egitto e porta avanti le priorità del partenariato concordate insieme lo scorso anno", ha concluso. (segue) (Res)