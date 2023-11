Medio Oriente: prosegue l'offensiva israeliana nel nord di Gaza, morti 12.300 palestinesi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza e la protezione dei civili che sono sottoposti a enormi sofferenze umane, ha detto il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, durante l'incontro al Cairo con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo una nota stampa della presidenza egiziana. Al Sisi ha sottolineato "la necessità che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità e attui le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su Gaza". Inoltre, ha ribadito il "rifiuto categorico dell'Egitto allo sfollamento dei palestinesi, sia interno che all'esterno, in particolare verso il territorio egiziano nel Sinai". Durante l'incontro, le parti hanno discusso dei modi per rafforzare le relazioni di cooperazione tra l'Egitto e l'Unione Europea, alla luce degli stretti legami che l uniscono. Al Sisi e Von der Leyen hanno concordato di proseguire a lavorare per rafforzare queste relazioni e spingerle verso orizzonti più ampi in vari campi. (segue) (Res)