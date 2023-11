Medio Oriente: prosegue l'offensiva israeliana nel nord di Gaza, morti 12.300 palestinesi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni filo-governative in diverse città dell'Iran a sostegno dei palestinesi e contro Israele. Intervenendo davanti alla televisione di Stato, il comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Hossein Salami, ha affermato: "La Palestina si trova sulla strada di una guerra di logoramento. Israele dovrà affrontare una sconfitta definitiva e finire nella pattumiera della storia". “La battaglia non è finita, il mondo islamico farà tutto ciò che deve fare. Rimangono ancora grandi capacità inutilizzate”, ha aggiunto il capo dei pasdaran Salami. Dall'inizio dello scontro fra Hamas e Israele lo scorso 7 ottobre non si è escluso un allargamento del conflitto in Medio Oriente, che potrebbe vedere un coinvolgimento diretto dell'Iran. In diverse città i manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi, mentre altri innalzavano striscioni con la scritta "Abbasso l'America" e "Abbasso Israele". Altri manifestanti hanno bruciato bandiere israeliane mentre altri hanno sventolato quelle del movimento sciita libanese Hezbollah. (Res)