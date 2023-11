Giustizia: Sisto (FI), continueremo a portare avanti nostre battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandi complimenti alla squadra di Forza Italia della giustizia, grande protagonista anche in questo governo. Forza Italia e la giustizia giusta sono un binomio indissolubile. Siamo nati con le battaglie giudiziarie del 'guerriero' Silvio Berlusconi che ci ha insegnato a combattere, ad indignarci e a difendere i nostri diritti ed i diritti dei cittadini per quella mistione che abbiamo subito tra battaglie giudiziarie e battaglie politiche. È stato un omicidio dei diritti politici del nostro partito". Lo afferma Francesco Paolo Sisto, senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia in collegamento con Taormina dove è in corso la kermesse di Forza Italia '#Etna23 – Il meeting del buongoverno'". "Qualcuno - aggiunge - ha provato a mettere a tacere Silvio Berlusconi e noi approfittando delle vicende giudiziarie ed ovviamente non ci è riuscito e anzi continueremo a portare avanti le nostre battaglie. Come diceva il mio maestro: la civiltà di un Paese si riconosce dalla civiltà del processo penale". (Rin)