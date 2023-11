Roma: smarrisce il sentiero e si perde a Carpineto Romano, ritrovata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco sono intervenuti oggi in soccorso di una donna che si era persa a Carpineto Romano. Intorno alle 17 infatti la sala operativa è stata allertata per la ricerca di una persona che durante un'escursione di gruppo aveva smarrito il sentiero principale in località Carpineto Romano, Pian della Faggeta. Giunti sul posto dopo alcune ricerche i vigili del fuoco sono riusciti a individuare la donna tra i 50 ed i 60 anni. Dopo una prima rassicurazione sulla salute, hanno riaccompagnato la donna in luogo sicuro ricongiungendola al gruppo di escursionisti. Non è stato necessario l'intervento del personale sanitario. (Rer)