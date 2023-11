© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia di apertura del Casale dei Cedrati. Villa Pamphilj, Via Aurelia Antica 219. (Ore 12).VARIE- Il direttore Generale di Ama Sta, Alessandro Filippi, si reca in visita allo stand allestito dall’azienda in occasione della riapertura del centro culturale Casale dei Cedrati. Villa Pamphilj, Via Aurelia Antica 219. (Ore 12). (Rer)