Business news: Kazakhstan, società russa Inter Rao-Export costruirà tre centrali termoelettriche

- Il ministero dell'Energia del Kazakhstan intende firmare un memorandum con la società russa Inter Rao-Export sulla costruzione di tre centrali termoelettriche. Lo ha riferito l’ufficio stampa del ministero kazakho. Il 9 novembre i ministri dell'Energia di Russia e Kazakhstan, Nikolaj Shulginov e Almasadam Satkaliev, hanno firmato un memorandum d'intesa e di cooperazione sui progetti di costruzione delle centrali termoelettriche di Kokshetau, Semey e Ust-Kamenogorsk. La cerimonia si è svolta nell'ambito della visita ufficiale del presidente russo Vladimir Putin in Kazakhstan. "Attualmente, in conformità con gli accordi raggiunti, il ministero dell'Energia della Repubblica del Kazakhstan prevede di firmare un memorandum con i partner russi di Inter Rao-Export per l'attuazione dei progetti", si legge in una nota il ministero dell'Energia kazakho. I progetti saranno attuati “al fine di mantenere la sicurezza energetica del Kazakhstan, un approvvigionamento energetico affidabile per l’economia e la popolazione del Paese, nonché per eliminare la carenza di elettricità prevista a medio termine a causa dell’aumento dei consumi in diverse regioni”, si legge nel comunicato. (Res)