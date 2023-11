Business news: Industrial and Commercial Bank of China ha pagato riscatto a gruppo hacker Lockbit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Industrial and Commercial Bank of China (Icbc) ha pagato un riscatto al gruppo hacker Lockbit per riavere i dati che erano stati sottratti alla sua filiale negli Stati Uniti. L’Icbc “ha pagato un riscatto, l’affare è chiuso”, ha fatto sapere un rappresentante di Lockbit tramite l’applicazione di messaggistica online Tox, dopo che l’attacco ransomware del 9 novembre ha interrotto alcune operazioni nel mercato dei titoli statunitense. Negli ultimi mesi, LockBit ha violato alcune delle più grandi organizzazioni del mondo, rubando e diffondendo dati sensibili nei casi in cui le vittime si siano rifiutate di pagare per lo sblocco dei dati. Il gruppo hacker, formato principalmente da persone parlanti lingua russa, è attivo soprattutto gli Usa, dove ha colpito più di 1.700 organizzazioni statunitensi operanti in vari settori, dai servizi finanziari ai trasporti passando per i dipartimenti governativi. (Cip)