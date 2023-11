Business news: Cina, Cainiao dovrà fornire a vigilanza informazioni aggiuntive prima di quotarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli (Csrc) ha chiesto a Cainiao, unità logistica del colosso del commercio elettronico Alibaba, di fornire informazioni aggiuntive sui suoi azionisti e sulla sua struttura operativa prima di quotarsi sul mercato azionario di Hong Kong. Lo riporta il portale d'informazione "Channel News Asia", precisando che Cainiao dovrà anche specificare i termini della sua dipendenza commerciale da Alibaba, fornire dettagli sul piano di scorporazione intrapreso dall'azienda e sulla protezione dei dati personali. La richiesta d'informazioni supplementari alle aziende desiderose di quotarsi all'estero è una pratica comune per la Commissione cinese, che lo scorso marzo ha dato luce verde alla presentazione di un'offerta pubblica iniziale (Ipo) da parte di Cainiao nell'ex colonia britannica. Cainiao è la prima unità a essersi resa indipendente da Alibaba nell'ambito dello scorporo annunciato dall'azienda lo scorso marzo. Il colosso cinese del commercio elettronico ha infatti comunicato l'intenzione di dividersi in sei compagnie indipendenti, con altrettanti diversi amministratori delegati. (Cip)