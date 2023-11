Business news: ministero Pianificazione Laos, investimenti cinesi per 13 miliardi di dollari in 900 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha investito oltre 13 miliardi di dollari in più di 900 progetti in Laos. Lo ha reso noto il ministro della Pianificazione e degli investimenti laotiano, Khamjen Vongphosi, in occasione di un incontro tenuto a Vientiane con imprenditori cinesi, come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”. La Cina è il primo investitore in tutti i settori. Solo l’anno scorso ha investito 339 milioni di dollari nel Paese del Sud-est asiatico. (Fim)