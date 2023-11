Business news: Foxconn, utile netto aumentato dell’11 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn ha registrato un utile netto di 1,35 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in aumento del 31 per cento rispetto al trimestre precedente e dell’11 per cento su base annua. È quanto si apprende dai risultati finanziari pubblicati dalla società, che prevede un ulteriore aumento delle operazioni nel quarto trimestre, mantenendo al contempo una “visione neutrale” per il 2024. Il fatturato del terzo trimestre si è attestato a 62 mila miliardi di dollari, in aumento del 18 per cento su base trimestrale ma in calo del 12 per cento anno su anno. Nello stesso periodo, l’utile lordo di Foxconn si è attestato a 3,23 milioni di dollari, in aumento del 23 per cento su base trimestrale ma in calo del 5 per cento su base annua. Da gennaio a settembre, il fatturato di Foxconn si è attestato a 125,4 mila miliardi di dollari, in calo dell’8 per cento su anno. Nello stesso periodo, l’utile netto è stato di circa tre miliardi di dollari, in calo di 12 punti percentuali su base annua. (Res)