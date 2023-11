Business news: Hong Kong, Italia presente alla 26ma edizione di Cosmoprof Asia e all'evento Startmeup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta la 26ma edizione della Fiera internazionale Cosmoprof Asia che torna a Hong Kong dopo tre anni di assenza. Lo riferisce un comunicato del consolato generale d'Italia a Hong Kong, sottolineando la partecipazione italiana. L'evento consolida la partnership organizzativa tra BolognaFiere e Informa Markets e prevede la partecipazione di oltre 50 aziende italiane nella sezione dedicata al prodotto finito, in corso di svolgimento presso la sede del Convention Center, e di 25 aziende italiane alla Cosmopack Asia presso il polo fieristico Asia World-Expo. Le imprese italiane e le associazioni di categoria hanno commentato favorevolmente il ritorno del tradizionale appuntamento a Hong Kong, polo di riferimento di questo settore in Asia, con più di 60 mila visitatori attesi, di cui il 90 per cento di provenienza internazionale. Parallelamente, un gruppo di dieci start up italiane attive in diversi ambiti, prenderà parte all'evento Startmeup, organizzato da InvestHongKong, in programma il 16 e il 17 novembre. Le start up italiane sono presenti a Hong Kong nel quadro di un road show che comprende una tappa e incontri anche nella città di Schenzhen ed è coordinato dalla Camera di Commercio Italiana a Hong Kong e Macao, da Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, con la collaborazione di Deloitte. (Com)