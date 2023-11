Business news: Filippine-Usa, accordo su reattori nucleari di piccole dimensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale distributore di energia nelle Filippine, Manila Electric (Meralco), studierà assieme alla società statunitense Ultra Safe Nuclear Corp. (Usnc) le potenzialità di impiego di piccoli reattori nucleari per la produzione di energia elettrica nelle Filippine, nell’ambito della progressiva transizione del Paese dai combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. Usnc ha firmato un accordo con Meralco durante la visita di Marcos negli Stati Uniti, per il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico in corso a San Francisco. Il presidente ha elogiato l'accordo, definendolo "un passo significativo verso l'esplorazione di opzioni energetiche pulite e sostenibili per le Filippine". Le due aziende condurranno uno studio di prefattibilità sull'utilizzo di reattori micro-modulari, valutando l'impatto ambientale, l'importo degli investimenti e i costi operativi. Meralco punta a installare reattori nucleari di piccole dimensioni in aree del Paese disconnesse dalla rete elettrica nazionale. Al momento le aziende non hanno fornito tempistiche precise. (Was)