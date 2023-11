San Siro: Majorino, Sconcertante Fontana e Salvini lavorino per far scappare Inter e Milan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo davvero incredibile e sconcertante il fatto che Fontana e Salvini siano al lavoro per far andare via da Milano Milan e Inter. Mi sfugge la logica che muove i leghisti. O forse non mi capacito di tutto questo opportunismo politico”. Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino Capogruppo PD al Consiglio regionale della Lombardia. “Mi pare infatti che il Presidente di Regione e il Ministro pensino più a tenersi buoni i grandi capi, spesso nemmeno italiani, delle società di calcio piuttosto che i tifosi e gli appassionati”, conclude Majorino.(Com)