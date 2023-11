Medio Oriente: prosegue l'offensiva israeliana nel nord di Gaza, morti 12.300 palestinesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, infine, l'attività diplomatica con l'obiettivo di rilasciare gli ostaggi e far tacere le armi. Un primo gruppo di 19 membri dello staff dell’Unione europea è riuscito a lasciare la Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, attraverso X. “Ringrazio il presidente (israeliano) Isaac Herzog, il ministro degli Esteri (israeliano) Eli Cohen e il ministro degli Esteri (egiziano) Sameh Shoukry per il loro sostegno nel rendere ciò possibile e per i continui sforzi mirati a consentire al restante staff locale Ue e familiari un attraversamento in tempi brevi”, ha scritto Borrell. (segue) (Res)