Giustizia: Siracusano (FI), per noi riforma non è scelta ma è dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Per Forza Italia la battaglia sulla riforma della giustizia non è una scelta, ma è un dovere. Se non la faremo noi la riforma della giustizia non la farà nessuno nel nostro Paese. Noi dobbiamo portare avanti questa battaglia anche nell'interesse del governo e del centrodestra". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Etna 23", la due giorni di Forza Italia in corso a Taormina. "Dobbiamo far capire ai nostri alleati - ha chiarito - che la riforma della giustizia è una priorità per l'Italia. La giustizia è un'emergenza nazionale, ha la stessa importanza di tanti altri dossier che questo esecutivo sta giustamente affrontando. Non saremo degni di continuare la storia di un grande uomo come Silvio Berlusconi, che si è immolato per difendere i principi di libertà e le garanzie personali, se non riusciremo ad incidere in modo determinato su questo tema". "Dobbiamo farlo per noi, per il Paese, e per le tantissime persone che hanno avuto la vita distrutta dalla malagiustizia. Ci sono ancora troppe storture, dobbiamo pretendere una giustizia giusta, moderna, con tempi certi, con ruoli ben definiti. Andiamo avanti con questa nostra storica battaglia", ha concluso Siracusano. (Rin)