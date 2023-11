Giustizia: Sisto (FI), continueremo a portare avanti nostre battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Grandi complimenti alla squadra di Forza Italia della giustizia, grande protagonista anche in questo governo. Forza Italia e la giustizia giusta sono un binomio indissolubile. Siamo nati con le battaglie giudiziarie del 'guerriero' Silvio Berlusconi che ci ha insegnato a combattere, ad indignarci e a difendere i nostri diritti ed i diritti dei cittadini per quella mistione che abbiamo subito tra battaglie giudiziarie e battaglie politiche. È stato un omicidio dei diritti politici del nostro partito". Lo afferma Francesco Paolo Sisto, senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia in collegamento con Taormina dove è in corso la kermesse di Forza Italia '#Etna23 – Il meeting del buongoverno'". "Qualcuno - aggiunge - ha provato a mettere a tacere Silvio Berlusconi e noi approfittando delle vicende giudiziarie ed ovviamente non ci è riuscito e anzi continueremo a portare avanti le nostre battaglie. Come diceva il mio maestro: la civiltà di un Paese si riconosce dalla civiltà del processo penale". (Rin)