Russia: lettera aperta di oltre cento medici a Putin per il rilascio dell’attivista Skotchilenko

- Più di cento medici russi hanno inviato una lettera aperta al presidente Vladimir Putin per il rilascio di Alexandra Skotchilenko, la donna incarcerata per aver protestato contro la guerra in Ucraina collocando dei messaggi contro la guerra al posto dei cartellini dei prezzi in un supermercato nel marzo 2022. Skochilenko, un'artista conosciuta come Sasha, soffre di problemi di salute tra cui la celiachia e un difetto cardiaco congenito. "Come comunità medica, nutriamo serie preoccupazioni per la salute di Sasha", si legge nella lettera pubblicata oggi sui social media e rilanciata dal sito “Moscow Times”. "Le sono state diagnosticate delle gravi malattie croniche che richiedono un adeguato controllo medico e un regime dietetico speciale. La permanenza in carcere potrebbe portare a un significativo deterioramento della salute di Sasha", precisano i medici.(Rum)