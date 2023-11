Legge Bilancio: Turco (M5s), governo guarda solo a banche affari e agenzie rating (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il parlamentare in questo "avvilente scenario di prostrazione di fronte a poteri forti, lobby e potentati vari, governo e centrodestra non si rendono nemmeno conto, o fanno finta, che Standard & Poor's, Fitch e Moody's si sono semplicemente limitate a confermare i loro giudizi formali sull'Italia, senza alcuna promozione, peraltro basandosi su alcune proiezioni governative palesemente sovrastimate dall'Esecutivo stesso, come il +1,2 per cento di crescita nel 2024 che non trova nessun osservatore concorde, dall'Fmi all'Ocse, dalla Commissione Ue a Confindustria, tutti orientati a non andare oltre lo zero virgola nel prossimo anno; e basandosi sulle potenzialità del Pnrr, che però registra evidenti ritardi in termini di spesa e di riforme realizzate, così come più volte denunciato dalla Corte dei Conti". Tutto questo, spiega il parlamentare, significherà "non poter stabilizzare il rapporto debito/Pil, obiettivo già di per sé striminzito da parte del governo, ma aumentarlo, anche a causa della insostenibilità del piano di privatizzazioni da 20 miliardi disegnato disperatamente dal ministro Giorgetti. È doverosa, infine, un'oultima osservazione: ma se le agenzie di rating hanno confermato il giudizio sul quadro dei conti pubblici dell'Italia, dove sarebbe il tanto sbandierato buco di bilancio lasciato in eredità dal Superbonus?", conclude Turco. (Com)