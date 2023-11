Venezia: Borghi (Iv), vicenda Giulia blocca il pensiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Giulia Cecchettin "è una vicenda orribile. Che spezza il fiato. Che blocca il pensiero. Che ci interpella sulla società che stiamo costruendo, dove il valore della vita di una persona sembra perdersi dentro un relativismo che apre la strada alla banalizzazione del male. 105 donne sono state uccise, in Italia, in questo 2023". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia viva al Senato. "Ora Giulia possa riposare in pace. Ed il suo ricordo sia una sferza per tutti noi. Per cambiare. Per cambiarci", conclude. (Rin)