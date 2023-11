Milano: Cecchetti (Lega), Sala fugge da sue responsabilità, è inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sala “ancora una volta fugge dalle proprie responsabilità e cerca di buttare la palla in tribuna per mascherare la sua totale incapacità nella gestione della nostra città. Il problema sicurezza c'è, e non può negarlo. Il rischio che il calcio a Milano muoia per colpa di un'amministrazione che per anni non ha fatto nulla, c'è e non può negare nemmeno questo. È' evidente che Sala, Majorino e compagni non si siano accorti di aver fallito, ma i milanesi sì e adesso sono stanchi di essere ostaggio di un sindaco inadeguato a guidare la loro città". Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Lombardia. (Rem)