Medio Oriente: prosegue l'offensiva israeliana nel nord di Gaza, morti 12.300 palestinesi

- Il 43esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas è stato segnato dal proseguimento delle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Gaza e in Cisgiordania, dalle notizie di un attacco contro scuole che ospitavano gli sfollati palestinesi a Gaza, a causa del quale sarebbero morte decine di persone, e da una manifestazione di protesta dei familiari dei 238 ostaggi davanti all'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme. I congiunti degli ostaggi hanno chiesto un accordo sulle oltre 200 persone nelle mani di Hamas e della Jihad islamica. Yuval Haran, i cui familiari sono stati rapiti e che ha dato inizio alla marcia, ha chiarito che "il viaggio non è finito. 43 giorni sono troppi. Continueremo in ogni modo possibile finché ognuno di loro non sarà a casa", secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz". Altri manifestanti hanno criticato l'operato di Netanyahu per aver permesso il rifornimento di carburante a Gaza e aver concesso pause umanitarie, “spingendoci ancora più lontano dall’obiettivo prefissato”. Altri parenti degli ostaggi si sono detti "pronti ad andare a Gaza" e hanno chiesto di liberare gli ostaggi adesso. Intanto, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano "Haaretz", l'ala militare di Hamas avrebbe annunciato che "i contatti con alcune squadre il cui compito era quello di sorvegliare gli ostaggi sono stati interrotti". Hamas non avrebbe informazioni sulla sorte degli ostaggi tenuti da queste squadre, né sulle condizioni delle guardie stesse. In serata è atteso un nuovo discorso di Netanyahu alla nazione. (segue) (Res)