Medio Oriente: prosegue l'offensiva israeliana nel nord di Gaza, morti 12.300 palestinesi (2)

- Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), ha fatto sapere di aver ricevuto "immagini e filmati terrificanti di decine di persone uccise e ferite in un'altra scuola dell'Unrwa che ospitava migliaia di sfollati nel nord della Striscia di Gaza". In un messaggio su X (ex Twitter), Lazzarini ha scritto: "Questi attacchi non possono diventare un fatto comune, devono cessare. Un cessate il fuoco umanitario non può più aspettare". In precedenza, i media palestinesi hanno riferito di un attacco israeliano contro nella scuola Fakhoura, a Jabaliya, nel nord di Gaza dove si sarebbero trovati palestinesi sfollati. Sebbene non vi sia un dato definitivo, i media palestinesi riferiscono che vi sarebbero almeno 50 morti. Finora l'esercito israeliano non ha commentato. (segue) (Res)