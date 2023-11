Spagna-Italia: Settimana della cucina italiana a Barcellona, al centro salute e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni precedenti si sono svolti altri eventi ed incontri. Il 14 novembre alcuni professori dell’Istituto alberghiero Ceccano hanno tenuto una lezione in videoconferenza sui benefici della dieta mediterranea con gli studenti della classi secondarie della Scuola Italiana. Il 15 novembre il professor Scopetta, addetto scientifico dell’ambasciata a Madrid, ha illustrato agli studenti del Liceo italiano i legami tra scienza e cucina ed in particolare di quest’ultima con la fisica, sottolineando in particolare gli aspetti legati al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni. Il 17 mattina la dottoressa Lizarraga ha incontrato gli studenti del Liceo per spiegare le connessioni esistenti tra una dieta sana ed equilibrata e la performance sportiva, portando ad esempio il suo lavoro come ex nutrizionista del Barcelona Football Club. Infine, come ogni anno, 11 ristoranti italiani di Barcellona hanno aderito alla settimana della cucina italiana dal 13 al 26 novembre. I ristoranti partecipanti offriranno un menu speciale per l’occasione e destineranno parte dei ricavati alla ricostruzione del Parco della Salina di Cervia, gravemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso maggio. (Com)