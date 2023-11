© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito gli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di riapertura del Casale dei Cedrati. Villa Pamphilj, Via Aurelia Antica 219. (Ore 12).- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi saluta i partecipanti alla prima edizione della corsa non competitiva "Celio Trail". Villa Celimontana, Sede Società Geografica Italiana, Via della Navicella 12. (Ore 9).- L’assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi illustra il programma di eventi che si svolgono a via dei Fori Imperiali in occasione della prima domenica ecologica. Via dei Fori Imperiali, area parcheggio lato Vittoriano/Via S. Pietro in Carcere. (Ore 11). (segue) (Rer)