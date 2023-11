Ucraina-Italia: consigliere presidenziale Yermak a colloquio con Urso, grazie a governo italiano per sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lo ha reso noto lo stesso Yermak attraverso X. “Seguendo le istruzioni del presidente dell'Ucraina e nel solco del proseguimento del dialogo, ho avuto un colloquio telefonico con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Ho ringraziato il governo e il popolo dell’Italia per il loro continuo sostegno all’Ucraina nella lotta per la libertà”, ha scritto Yermak.(Kiu)