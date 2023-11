Colombia-Venezuela: Petro arrivato a Caracas in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, è arrivato in Venezuela in visita ufficiale. Lo riferisce la stampa venezuelana. Si tratta dell'ultimo di una serie di incontri tra le parti dalla ripresa delle relazioni diplomatiche. Le relazioni tra i due Paesi erano state interrotte nel febbraio del 2019, in uno dei momenti di maggiore tensione tra il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e l’allora presidente della Colombia, Ivan Duque. Dopo aver condannato le elezioni dell'autunno 2018 che avevano riconsegnato a Maduro la presidenza del Venezuela, Bogotà aveva riconosciuto il leader oppositore Juan Guaidò come capo dello Stato "ad interim" e unico interlocutore ufficiale a Caracas. Con l'arrivo alla presidenza di Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, sono state riavviate le relazioni diplomatiche tra i due Paesi, nonché i collegamenti aerei e terrestri.(Vec)