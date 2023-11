Italia-Usa: ambasciatrice Zappia in visita al Berkeley Lab di San Francisco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel confermare la crescente attenzione dell’Italia per la sua diaspora, ricordando tra l’altro che il 2024 sarà celebrato come l’anno delle radici, l’ambasciatrice ha incoraggiato le associazioni di italiani e italo-americani a promuovere lo studio della nostra lingua nella costa occidentale. In chiusura della missione l’ambasciatrice ha aperto l’evento ospitato dal Museo di belle arti di San Francisco per l’anteprima della mostra “Botticelli Drawings”, grande retrospettiva dedicata ai disegni del maestro del Rinascimento, realizzata con la collaborazione di prestigiose istituzioni museali tra cui gli Uffizi, la National Gallery di Londra, il Louvre e la Galleria Borghese. (Washington)