Forza Italia: Nevi (FI), grande entusiasmo tangibile attorno a noi

- "Tutti i sondaggi ci danno in crescita, il tesseramento ha avuto un autentico boom e ciò si percepisce qui in questa manifestazione che sostanzialmente è regionale, ma alla quale accorrono persone che apprezzano la nostra azione anche all'interno del governo e in politica estera". Lo dice Raffaele Nevi, portavoce e vicepresidente vicario di Forza Italia ai microfoni di TgCom24 in collegamento da Taormina dove è in corso la kermesse di Forza Italia "Etna23 – Il meeting del buongoverno". Pe ril parlamentare, i cittadini "apprezzano in particolare l'azione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani ed in generale quella di tutti i nostri ministri e vogliono partecipare con tanto entusiasmo alle nostre battaglie". (Rin)